Anche Tuttosport sottolinea l'importanza del recupero di Sommer, regolarmente a disposizione del mister per Inter-Empoli: toccherà a Inzaghi deceidere se schierarlo o meno dal 1', con Audero pronto a rimpiazzarlo. De Vrij, Arnautovic e Cuadrado la prossima settimana dovrebbero invece tornare a lavorare con il resto del gruppo.

Per quanto riguarda la formazione, Inzaghi si affiderà al miglior undici possibile: in difesa ci saranno Acerbi e Bastoni, mentre Pavard è in ballottaggio con Bisseck. Sulla destra il solito dubbio Darmian-Dumfries.