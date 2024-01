Milan Skriniar ha vinto la Supercoppa di Francia, ma quella di mercoledì potrebbe essere stata l’ultima partita dell’ex interista da qui a fine stagione. Come riferisce Tuttosport, infatti, il difensore di è fatto male alla caviglia dopo un contrasto con Sierro del Tolosa al 71' del match e l'infortunio è da subito apparso molto grave: escluse fratture, ma almeno fino a marzo lo slovacco non potrà tornare a giocare. E resta la possibilità di dover far ricorso a un intervento chirurgico.