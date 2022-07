L'offerta del Psg, ferma a 55 milioni di euro più bonus e contropartita, è stata rifiutata dall'Inter negli incontri che ci sono stati da quando la dirigenza del club francese è a Milano. Possibile un rilancio nelle prossime ore, l'Inter continua a chiedere 70 milioni di euro, mentre il giocatore spera sempre di poter rimanere.

La dirigenza nerazzurra non aspetterà all'infinito e potrebbe cercare altre soluzioni per raggiungere l'attivo di 60 milioni entro il 30 giugno 2023. Possibili sviluppi in giornata con il Torino per Bremer. L'agente del giocatore oggi vedrà Cairo per ribadire la volontà di trasferirsi all'Inter: i nerazzurri non vogliono andare oltre quota 30 milioni e la formula potrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo e l'inserimento di una contropartita come Casadei.