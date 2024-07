Stefano Sensi è in trattative con il Como. Tuttosport di oggi segnala i dialoghi aperti tra la società lariana e il centrocampista che ha appena terminato la sua avventura con l'Inter. Sul talento non ci sono dubbi, ma restano un po' di perplessità per le condizioni fisiche dopo i reiterati infortuni e c'è ancora distanza sulle cifre. La formula sarebbe un annuale con opzione per un altro anno.