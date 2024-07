Sebastiano Esposito continua a sperare in un trasferimento alla Sampdoria. L'attaccante di proprietà dell'Inter, come riporta oggi Tuttosport, non sembra entusiasta rispetto agli interessi di Empoli e Sassuolo. Vorrebbe restare in blucerchiato e in questi giorni si è spostato a Brescia per allenarsi col coach personale Stefano Brasetti. Rigorosamente con la maglia della Samp...