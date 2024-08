L'Olympique Marsiglia è interessata al prestito di Martin Satriano. La conferma arriva anche da Tuttosport, secondo cui però l'Inter vorrebbe incassare i sei milioni che aveva pattuito col Brest per un'operazione a titolo definitivo, se non fosse che l'attaccante ha deciso di declinare. Il problema è che l'OM, in teoria, ha esaurito il proprio budget.