Tuttosport torna a parlare della situazione di San Siro e del terreno di gioco per il quale è cominciato ieri il lavoro di rifacimento del prato. Nelle prossime due settimane senza partite, complice anche il rinvio di Inter-Atalanta, ci sarà il tempo per rimediare.

Ieri, spiega il quotidiano, sono state tolte le zolle rovinate e da oggi a venerdì sarà posata la nuova erba naturale, proveniente da un vivaio di Verona, non da quello solito di Locate Triulzi alle porte di Milano, che non aveva disponibilità immediata. Il campo sarà pronto per Milan-Bologna del 27 gennaio.