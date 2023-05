Non c'è solo l'analisi della partita il giorno dopo Milan-Inter, ma anche la consapevolezza di aver vissuto uno spettacolo incredibile. Grazie al teatro in cui si giocava, San Siro, meraviglioso. "Al ritorno si invertirà il (relativo) fattore campo, per quanto la predominanza rossonera anche stavolta abbia confermato una volta di più l'assunto secondo cui i tifosi non fanno gol - si legge su Tuttosport -.

Anche se, indubbiamente, hanno regalato spettacolo in un San Siro strepitoso. Uno stadio che, in notti così, ti chiedi se sia la scelta giusta quella di buttarlo giù, questa grande bellezza che fa la sua gran figura nelle notti di gala in Europa".