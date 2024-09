Avvicendamento in arrivo ai vertici di M-I Stadio, la società che gestisce San Siro per quel che riguarda le attività di Inter e Milan. Come scrive oggi Tuttosport, l'amministratore delegato Mark Van Huuksloot è al passo d’addio con l’Inter. A breve potrebbe quindi esserci un nuovo dirigente ad occuparsi della vicenda.