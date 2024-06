In attesa dell'arrivo ufficiale del nuovo direttore sportivo Beppe Accardi, la Sampdoria comincia a delineare le prime strategie per il mercato estivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport gli obiettivi saranno in primis tenere Stankovic dall'Inter e Ghilardi dal Verona dopo il prestito della scorsa stagione.

Ma non solo: la Sampdoria vorrebbe provare anche a trattenere Sebastiano Esposito, che pure è stato accostato nei giorni scorsi a Sassuolo, Palermo, Empoli e Lecce.