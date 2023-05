Una vittoria ideale. Non solo per le larghe proporzioni, ma anche perché a Verona, dove l'Inter ha trionfato 6-0, sono stati risparmiati tanti titolari e chi ha giocato ha fatto lo stesso la sua parte. Come ricorda Tuttosport, non hanno giocato del tutto Onana, Bastoni, Barella e Lukaku, mentre Dimarco è uscito al 12' della ripresa e Darmian ha giocato al suo posto l'ultima mezz'ora abbondante. Dumfries e Mkhitaryan sono stati sostituiti a metà secondo tempo.

Oggi Inzaghi deciderà chi affiancherà Lukaku davanti a Roma: il belga è certo di giocare titolare. "L’allenatore piacentino adesso sta ottenendo risposte convincenti da un blocco sempre più ampio: circa 15-16 giocatori sono intercambiabili - si legge su Tuttosport -. A centrocampo in particolare è un rebus decidere chi lasciare fuori dal 1’ nell’euroderby: Barella, Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan si stanno esprimendo su livelli notevoli".