Non è un momento semplice per gli arbitri italiani. Domani, scrive Tuttosport, i direttori di gara incontreranno a Roma il presidente federale Gabriele Gravina, che esprimerà loro la propria vicinanza in vista del rettilineo finale della stagione.

Secondo il quotidiano, Rocchi cercherà di motivare i suoi per non far venire meno la fiducia, dirà di non farsi condizionare dall'ultima giornata ricordando che i 5-6 turni precedenti sono stati positivi e chiederà di risalire la china. Marco Di Bello, Matteo Marchetti e Giovanni Ayroldi non saranno in campo nella prossima giornata. Qualcuno potrebbe fare il quarto uomo, in compenso gli stop non saranno lunghissimi perché le alternative non sono così numerose.