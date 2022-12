Un altro nome in bilico in vista del prossimo anno è quello di Raoul Bellanova, che finora ha trovato davvero poco spazio nell'Inter. Arrivato in prestito per 3 milioni con diritto di riscatto a 7, adesso il club nerazzurro valuta l'investimento. L'affare - secondo Tuttosport - potrebbe chiudersi in caso di sconto da parte del Cagliari, che potrebbe anche accettare di avere una contropartita tecnica nella trattativa. Diversamente, il riscatto dell'esterno non sarebbe così scontato.