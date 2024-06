L'Inter ha tempo fino al 14 giugno per esercitare il riscatto dalla Sampdoria di Emil Audero, a 7 milioni di euro. Come spiega Tuttosport, l'obiettivo è però alzare l'asticella e prendere non proprio un vice, ma un erede di Sommer. Per questo si è pensato già ai nomi per il futuro: Bento, Martinez e la new entry Okoye, 25 anni il prossimo 28 agosto e reduce da un'ottima annata all'Udinese.