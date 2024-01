Tuttosport si lancia in un paragone forse un po' azzardato riguardo alla trattativa per il rinnovo tra Lautaro Martinez e l'Inter. L'uscita dell'agente Alejandro Camaño a Top Calcio 24 ha infatti ricordato al quotidiano lo sfogo di Diego Milito a Madrid dopo la finale di Champions League del 2010.

In quel caso, si ricorda nell'articolo, Branca non ricevette nemmeno l'agente dell'attaccante. In questo caso il "pessimo tempismo" coincide più che altro con un momento in cui Lautaro e l'Inter hanno davanti una trasferta a Firenze, poi la Juventus e la Roma. Le basi per un contratto da 8 milioni fino al 2028 ci sono, il procuratore vuole arrivare a 9 con scatti ad ogni stagione. Alla fine si arriverà comunque a un punto d'incontro e per ora pare non ci sia nulla da temere.

Chiosa finale un po' sibillina: risulta difficile che un giocatore come Martinez possa chiudere la carriera all'Inter perché di Zanetti ce n'erano pochi già al tempo di Zanetti stesso. Staremo a vedere.