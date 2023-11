Il presidente federale Gabriele Gravina ha convocato per l'11 marzo un'assemblea straordinaria federale con all'ordine del giorno l'eliminazione del "diritto d'intesa", grazie al quale una singola Lega può bloccare la decisione dell'assemblea anche se presa col 75% dei consensi, qualora ci fossero modifiche all'ordinamento del suo campionato.

Come spiega Tuttosport, in pratica la Lega B al momento può bloccare una decisione presa da tutte le altre componenti anche solo con il 5%, ma vale anche per la Serie A o la C. L'obiettivo di Gravina, si legge, è creare un ambiente economicamente più sostenibile, non ancora riducendo il numero di squadre ma introducendo un sistema con meno retrocessioni: si potrebbe passare da tre a due dalla A alla B oppure con uno sparegio tra terzultima di A e terza di B, come accade all'estero. In cambio potrebbe esserci un incremento della mutualità verso le categorie inferiori.