"L’Inter vince grazie a una LuLa , che però si vede solo in versione alternata". Tuttosport sottolinea l'impatto di Lukaku e Lautaro nel 3-1 all'Udinese: entrambi a segno insieme dopo tantissimo tempo,anche se l'argentino entra al posto del belga. "Lukaku segna. Una rete che a San Siro, in campionato, a Romelu mancava da… Inter-Udinese del 23 maggio 2021 , ultima di campionato.

Il match della festa per lo scudetto numero 19. Un’attesa lunga 636 giorni per il pubblico di casa, spezzata solo dalla rete siglata in Champions League contro il Viktoria Plzen a ottobre - si legge -. La LuLa insieme non si è vista in campo, ma nel tabellino è tornata protagonista. Perché pure Lautaro ci ha tenuto a mettere la propria firma sul match: la rete del 3-1 (che l’attaccante ha dedicato al bebè che attende insieme alla futura moglie Augustina, auguri) è quella che ha chiuso la gara". Un'ottima notizia per Inzaghi.