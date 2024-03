I precedenti riguardanti il calcio professionistico per i casi di razzismo sono due, segnalati oggi da Tuttosport. Sono finiti entrambi con dieci giornate di squalifica per chi è stato ritenuto colpevole. Il primo è del 17 gennaio 2021, quando il centrocampista ghanese Shaka Mawuli, centrocampista ghanese della Sambenedettese, ha denunciato insulti razzisti da parte di Claudio Santini, attaccante del Padova. Il secondo riguarda l'attaccante del Pisa, Michele Marconi, che avrebbe parlato di "rivolta degli schiavi" rivolgendosi a Obi, allora centrocampista del Chievo e con un passato all'Inter.

In entrambi i casi la Procura Federale ha aperto un'inchiesta durata alcuni mesi e conclusasi con una squalifica di dieci giornate. Nel caso di Marconi, in realtà, il primo grado era terminato con un proscioglimento e la squalifica è arrivata in appello dopo il ricorso della Procura. Venne invece considerata "condotta antisportiva" quella di Ibrahimovic nei confronti di Lukaku nel derby di Coppa Italia del gennaio 2021: lo svedese aveva rivolto accuse all'avversario tirando in ballo anche la madre.