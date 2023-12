Tre affari conclusi, i rinnovi di Darmian, Dimarco e Mkhitaryan. Adesso l'Inter è pronta ad affondare il colpo per ingaggiare Tajon Buchanan. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport nei primi giorni di gennaio la trattativa ripartirà da una proposta nerazzurra di 6 milioni più bonus, a fronte di una richiesta di 10 milioni di euro. Vedremo se ci sarà una soluzione intermedia per arrivare alla conclusione dell'operazione. Sul fronte cessioni - evidenzia il quotidiano - presto verrà chiarita la posizione di Agoumé. Il francese è cercato dal Siviglia che lo vorrebbe in prestito. Potrebbero essere gli ultimi giorni in nerazzurro per Sensi.