Ha svolto il primo allenamento da giocatore dell’Inter Benjamin Pavard. Una seduta insieme ai compagni alla Pinetina. Il difensore è pronto per essere convocato in vista della Fiorentina. Inzaghi sta lavorando per inserire subito il francese nelle trame di gioco. Come riportato da Tuttosport Pavard ha conosciuto i nuovi compagni e in particolare Sommer con cui aveva condiviso la seconda parte di stagione al Bayern Monaco. Ritorna a disposizione Mkhitaryan che era uscito dolorante col Cagliari. Lavoro individuale per Acerbi. Considerata la pausa di campionato dopo il match contro la Fiorentina, l’orientamento per Acerbi è massima prudenza considerata la zona dell’infortunio.

Daniele Luongo