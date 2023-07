Questa sarà la settimana per il nuovo portiere, la prossima invece servirà a trovare il nuovo attaccante: questi, secondo Tuttosport, sono i tempi dettati dalla dirigenza dell'Inter. Sempre più vicino l’accordo con il Bayern Monaco per Yann Sommer, il club nerazzurro deve pensare anche al vice: considerate le difficoltà per Anatoliy Trubin, l’Inter sonda anche altre opzioni, in particolare Emil Audero. Dopo aver risolto la questione portieri, da lunedì partirà con decisione la caccia all’attaccante: Folarin Balogun continua ad allenarsi con le riserve dell’Arsenal. Persiste una differenza economica di almeno 10 milioni tra la richiesta dei Gunners e l’offerta nerazzurra, intanto proseguono i contatti anche per Alvaro Morata e Beto.

Dell'Udinese piace anche Lazar Samardzic, per il quale la richiesta minima è di 25 milioni di euro. L’Inter può diminuire l’importo inserendo la contropartita Giovanni Fabbian. Ma la concorrenza è forte: sulle tracce del talento serbo ci sono anche Napoli e Lazio.