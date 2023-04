Massimiliano Allegri non si è ricoperto di gloria né durante la partita tra Inter e Juventus né soprattutto dopo, vista la sfuriata che molti giornali raccontano oggi.

"La tensione di Max è esplosa lungo la strada che porta agli spogliatoi del Meazza e ha travolto gli interisti che gli capitavano a tiro, in particolare nei confronti di Baccin, con il quale c’erano state tensioni anche nel match di andata dopo il finale da Far West con protagonisti Handanovic e Cuadrado - si legge su Tuttosport - Ma la rabbia di Max (da «Siete delle m...» a «tanto arrivate sesti») non era indirizzata solo al vice ds nerazzurro, ma anche ad altre figure, dal presidente Zhang in giù: parole pesanti, come riportato da voci di entrambi i club, che sono volate anche all’interno dello spogliatoio juventino, quando il tecnico se la sarebbe presa con i suoi".