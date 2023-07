L'affare Onana prende spazio anche sulle pagine di Tuttosport. La convinzione è che se il Manchester United arriverà a 50 milioni di base fissa con bonus a superare quota 55 l'Inter accetterà. "Con Handanovic senza contratto e tenuto in stand-by e Cordaz in direzione Arabia, è impossibile che l’Inter scatti il 13 luglio senza portieri (al di là dei rientranti Radu, Stankovic jr e Brazao) - si legge -. Per questo ci si aspetta un’accelerazione sul fronte Onana. Anche perché lo stesso United ieri ha cominciato la sua preparazione con tre portieri... di riserva (Henderson, reduce dal prestito al Nottingham Forest, Kovar e il 37enne Heaton)". Assente De Gea.

Si confida dunque di ricevere l'offerta giusta entro il fine settimana. Poi si andrà su Trubin, di cui l'Inter ha già il sì e per il quale lo Shakhtar difficilmente chiederà più di 12-15 milioni. In alternativa Carnesecchi e Sommer, non il costosissimo Mamardashvili. Con i soldi della cessione di Onana si andrà anche a prendere Lukaku, che la prossima settimana vorrebbe volare a Milano e non a Londra per il raduno del Chelsea del giorno 12. La proposta per i londinesi sarà di prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto (30).