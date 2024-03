Leghe, calciatori, allenatori e arbitri si sono viste ieri in Federazione a Roma per trovare un accordo sul documento in via di definizione per dare stabilità ai conti del calcio italiano. Clima positivo, racconta Tuttosport, anche perché si è trovata una quadra: restano i criteri attuali di ammissione ma ci saranno maggiori controlli durante la stagione.

Dai due attuali si passerà a quattro e i club dovranno dimostrare con frequenza doppia di aver adempiuto a quel che serve in termini di stipendi, contributi e versamenti Irpef e Iva. Chi non passerà i controlli andrà incontro a multe e punti di penalità. La Figc vorrebbe così alimentare un percorso virtuoso per migliorare i conti generali nel giro di 4-5 stagioni andando a regime nel 2029-30. Da quella stagione in poi entreranno invece in vigore le sanzioni più dure ancora allo studio per il documento finale. Questo per quel che riguarda la Serie A.

Saranno invece più rigidi i criteri per Serie B e Lega Pro, anche a livello di requisiti infrastrutturali per gli stadi.