Il centravanti deve essere una certezza. La pensano così sia Stefano Pioli che Simone Inzaghi. Il milanista rivorrebbe Morata, l'interista ha espressamente richiesto di trattenere Lukaku. Vuole il belga già per la tournée in Giappone, come riporta Tuttosport.

La scelta di lanciarsi su Frattesi coi soldi di Brozovic ha solo ritardato l'operazione legata a "Big Rom". "L’intenzione è di mettere sul piatto 5 milioni sul prestito, con obbligo di riscatto a 30 e alcuni bonus anche per provare a pareggiare, ma in modo “creativo” i 45 milioni a cui sarà iscritto a bilancio il belga tra dodici mesi", riporta ancora il quotidiano.