Andrea Pinamonti sta per fare la sua scelta riguardo al futuro. "La proposta arrivata da Salerno non convince l’interessato, ma la campanella sta per suonare - si legge su Tuttosport - E' facile pensare che entro fine settimana la scelta sarà fatta. Nonostante il pressing dei campani, al momento non sembrano esserci molte possibilità che arrivi una risposta positiva. Nonostante tra Inter e Atalanta non ci sia accordo sulla “recompra” (pratica che proprio non piace ai Percassi ) la pista che porta a Bergamo resta la più calda nella testa dell’interista e potrebbe diventare caldissima in caso di partenza di Muriel. Chi sta vicino a Pinamonti è in pressing perché vada all’Atalanta comunque: perché lotterebbe per l’Europa e, dopo tutto, un giocatore che ha come obiettivo di diventare centravanti della Nazionale, il posto in squadra deve riuscire a conquistarlo, non sperare di averlo per assenza di concorrenza interna. Al momento sembra uscito dai giochi il Monza, mentre potrebbe entrarci con forza il Sassuolo in caso di cessione di Raspadori al Napoli".