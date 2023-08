Samardzic molto presto sarà dell’Inter. I nerazzurri hanno trovato l’accordo e l’operazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni. A darne notizia è il quotidiano Tuttosport che riporta come la dirigenza di Milano è anche a lavoro per assicurare ad Inzaghi un difensore. Demiral per il momento ha rifiutato il trasferimento in Turchia perché spera in un suo approdo alla corte di Inzaghi. Capitolo diverso è quello legato a Toloi, visto che l’Atalanta lo considera incedibile, salvo offerte irrinunciabili. Sicuramente tra le due società potrebbe esserci qualche raffreddamento dovuto all’affare Scamacca. Resta viva anche l’ipotesi Chalobah, qualora il Chelsea fosse disposto a cederlo in prestito.

Daniele Luongo