Su Tuttosport ci si concentra sull'arrivo all'Inter di Benjamin Pavard. Accordo trovato a 30 milioni più 2 di bonus difficili da raggiungere. Le due società si sono venute incontro: i nerazzurri dai 25 milioni iniziali, il Bayern Monaco dai 35 di partenza. I bavaresi sono ora in pressing su Geertruida del Feyenoord, il sostituto individuato. In via della Liberazione avevano già l'ok del giocatore per un quinquennale (che potrebbe essere un quattro più uno) a circa 5 milioni più bonus, diventeranno 6,6 a bilancio col Decreto Crescita.