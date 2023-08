C'è ancora cauto ottimismo per lo sbarco di Benjamin Pavard all'Inter. Come spiega Tuttosport, però, mentre il calciatore spinge per trasferirsi c'è il tecnico Thomas Tuchel che rema in senso contrario, almeno finché non avrà un sostituto. "Al momento non si può escludere al 100% che l'operazione possa saltare e quindi vengono riaperti file che si pensava di non dover più prendere in considerazione - riporta il quotidiano - Di fatto, si sta ripetendo quanto accaduto fra metà luglio e inizio agosto con Sommer, pure lui bloccato dall'Inter con stretta di mano fra i due club, ma rimasto a disposizione di Tuchel perché senza alternative".

Tuttosport segnala tra i giocatori sondati-trattati Bella-Kotchap del Southampton, Geertruida del Feyenoord e Klostermann del Lipsia. L'Inter, invece, pensa a Schuurs dal Torino, "ma l'olandese costa molto (40 milioni) ed è più un centrale". Tra i low cost c'è Tanganga dal Tottenham ma sarebbe chiaramente un ripiego.