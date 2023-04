Una "gazzarra stupefacente". Così Tuttosport definisce quanto avvenuto ieri tra Onana e Brozovic in allenamento, alla vigilia di Inter-Benfica, durante il torello e davanti ai giornalisti. "Brozovic e Onana dovevano avere maggiore accortezza nello sfogare i loro impulsi - si legge -. È vero che certe scene sono comuni in allenamento, infatti nessuno si scandalizza, ma due professionisti dovrebbero capire che l’immagine peggiore da dare dopo un ko casalingo in campionato (l’undicesimo...) per giunta alla vigilia di una gara spartiacque per la stagione (ma pure per l’era Suning), è quella di una squadra divorata dalle tensioni. Detto questo, Brozovic è pure recidivo: prima della gara casalinga nei quarti col Porto, era stato ripreso per i suoi atteggiamenti da Fabio Ripert, uno dei collaboratori di Simone Inzaghi con un “vedi di fare il serio, non sei alle elementari” chiaramente udito da tutti i presenti".