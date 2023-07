André Onana è stato protagonista in Camerun di un evento molto particolare nei giorni scorsi. "Si è recato un paio di giorni fa a Oveng, zona dalla quale ha origine la sua famiglia - racconta Tuttosport -. Un giornalista presente alla cerimonia di accoglienza per colui che è una sorta di star locale ha registrato con lo smartphone (e poi diffuso sui social) il momento in cui i capi del villaggio, tra i quali ci sono anche dei parenti anziani del calciatore, hanno fatto cerchio intorno a Onana per… benedirlo".

Nel frattempo sia il camerunese che l'Inter attendono un segnale dal Manchester United, arrivato ad offrire 40 milioni di euro più 5 di bonus. Pochi secondo i nerazzurri, che ne chiedono 60. I Red Devils hanno appena chiuso per Mount e hanno bisogno di un tesoretto per il centravanti. "L’Inter, però, su Onana è categorica: vista l’importanza del portiere per il gioco di Inzaghi, se partirà lo farà solo a fronte di un’offerta irrinunciabile", si legge ancora sul quotidiano.