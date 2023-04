Nella notte in cui l'Inter centra la semifinale di Champions League trova gloria anche il pupillo di Simone Inzaghi, Joaquin Correa. "Entra e ci mette un sospiro prima di chiudere il discorso qualificazione con un tiro a giro che beffa Vlachodimos (quarta rete in stagione, prima marcatura in Champions) - si legge su Tuttosport -. È un trionfo di Inzaghi su tutta la linea, visto che il pupillo risponde finalmente presente in una gara veramente importante, sfruttando l’occasione come poche volte gli era riuscito finora".

Ora si torna in campionato dove "Bisognerà trovare il modo di accendere la testa di una squadra che quando scende in campo in Serie A a volte sembra senza motivazioni. Dopo aver speso tante energie mentali contro il Benfica ieri sera e con una gara delicata di coppa Italia che attende i nerazzurri a metà settimana - il ritorno delle semifinali contro la Juve, gara sentita sempre, di più dopo quello che è successo all’andata -, il rischio è che l’Inter possa ricadere nel solito calo immotivato".