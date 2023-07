Più che l'Inter, è la Juventus il club più interessato a Sergej Milinkovic-Savic. Lo sostiene Tuttosport che parla anche del summit di domani con il West Ham per la cessione di Zakaria (in uscita come Mckennie e Arthur) e di contatti vivi con l’entourage del serbo.

"Certo, per Milinkovic c’è da vincere la resistenza di Lotito che continua a diffondere una richiesta di 40 milioni nonostante il serbo sia in scadenza di contratto - scrive TS -. La Juventus cercherà da abbassare le pretese anche con contropartite tecniche (Pellegrini di sicuro, c’è qualche dubbio invece nel sacrificare Rovella), ma non ha intenzione di andare oltre cifre logiche".