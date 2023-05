Nell'analizzare quelle che potrebbero essere le chiavi del primo Euroderby di Champions League, su Tuttosport si legge di quello che è stato il peso specifico di Leao, che dovrebbe saltare la gara di mercoledì 10. "Non avere Leao avrà un suo peso anche a livello mentale perché il portoghese è senza dubbio l’uomo capace di sparigliare le carte, ma il Milan contro la Lazio ha vinto senza di lui e in stagione non era quasi mai accaduto (solo un successo col Monza, poi 5 pareggi e 2 sconfitte con Leao assente).

In più, bisogna anche ricordare come nei due derby del 2023 - escluso quindi il 3-2 del 3 settembre -, Leao non sia riuscito a incidere. Anzi, nell’1-0 per l’Inter del 5 febbraio, Pioli lo fece partire addirittura dalla panchina".