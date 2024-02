Nonostante la sua abrogazione, il decreto crescita continua a fare da protagonista nelle logiche economico-finanziarie dei club calcistici italiani. O meglio a vincere il premio di migliore attrice protagonista è la conseguenza che l'eliminazione dello sgravo fiscale in questione ha lasciato. Se a tenere banco a livello mediatico è il rinnovo del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, anche altrove non sembra la situazione sia tanto più rosea... anzi. Un caso piuttosto spinoso che si sta delineando sull'altra sponda del Naviglio milanese è quello che riguarda il prolungamento di contratto di Mike Maignan.

"La blindatura del francese resta la priorità dalle parti di via Aldo Rossi - fa sapere Tuttosport -, ma le sirene di mercato per il francese non mancano (Bayern Monaco e un paio di big inglesi lo seguono da tempo) e potrebbero sfociare in offerte difficili da rifiutare nel prossimo mercato estivo". E in tal senso l'abrogazione del decreto crescita non aiuta i rossoneri ad evitare un'eventuale brutta separazione: "Per allungare il contratto del portiere (attualmente in scadenza nel 2026) fino al 2028 serve, infatti, un sostanzioso ritocco dell’ingaggio dagli attuali 2,8 ad almeno 7-8 milioni a stagione". Cifre che, tenendo conto dei costi lievitati indicano sul navigatore una tortuosa e lunga da qui all'eventuale stretta di mano. "L’accordo appare tutt’altro che semplice e scontato da raggiungere" ed ecco che in casa rossonera "hanno avviato la fase di monitoraggio nei confronti dei possibili sostituti".

Nei radar di Via Aldo Rossi è entrato una vecchia conoscenza di casa Inter: Michele Di Gregorio. "L’estremo difensore del Monza è per rendimento il miglior portiere dell’attuale Serie A. Un’esplosione che non sta passando affatto inosservata. Tanto che, a inizio gennaio, dalla Premier League si erano già fatti avanti in maniera concreta" ma sebbene il prezzo del prodotto del vivaio nerazzurro sia stato fissato (20 milioni), la volontà di Galliani di rimandare ogni discorso di eventuale cessione a giugno, oltre alla volontà del giocatore di restare in Italia, ha fatto slittare ogni possibile valutazione. "La pista Milan va tenuta d’occhio e può scaldarsi parecchio nei mesi a venire".