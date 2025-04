Anche secondo Tuttosport, la scelta di Simone Inzaghi per l'attacco da schierare nel derby di domani cadrà su Thuram e Correa, preferiti ad Arnautovic. Ci sarà una nuova staffetta tra l'argentino e l'austriaco, come contro l'Udinese, ma con l'ex Bologna nei panni del subentrante.

Ballottaggi sulle corsie laterali, dove Darmian e Dimarco sono favoriti su Pavard, Zalewski e Carlos Augusto, mentre Bisseck (che viene segnalato dal quotidiano anche come possibile alternativa a tutta fascia a destra) dovrebbe giocare in difesa con Acerbi e Bastoni. A centrocampo un'altra staffetta tra Frattesi e Mkhitaryan, certo l'impiego di Barella e Calhanoglu. In porta dovrebbe tornare Josep Martinez, ma la scelta di Inzaghi avverrà solo oggi.