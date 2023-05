Su Tuttosport comincia l'avvicinamento al primo Euroderby di Champions League, con un riassunto in cinque punti per analizzare come stanno le contendenti. Si parte dall'aspetto mentale. Le due squadre, scrive il quotidiano, hanno perso punti importanti in campionato e infatti sono ancora in bilico nella corsa alla zona Champions, ma "dal ritorno dei quarti in Europa, due pareggi giunti comunque nei minuti finali a qualificazione di fatto ipotecata, le due milanesi hanno cambiato marcia -. Solo il Milan ha sbagliato una gara, quella con la Cremonese, mentre l’1-1 dell’Olimpico con la Roma, per come è arrivato, è stato alla fine un punto tutto sommato da prendere con ottimismo".

Si passa poi all'aspetto fisico: le due squadre arrivano in grande condizione fisica. "Inzaghi, a differenza di Pioli, ha ruotato con meno eccessi i propri uomini, ma li ha ruotati, tant’è che - per esempio - nelle ultime gare ha scelto due coppie di attacco e le ha scientificamente alternate, avendo in cambio risultati e tre punte in stato di grazia o quasi (Correa fa storia a sé...)".

Si passa quindi all'aspetto difensivo. Milan e Inter stanno puntando su due giocatori di grande esperienza. Grande merito a Darmian ("ideale per sostituire Skriniar), "ma al di là dell’ex Parma tutti i compagni di reparto stanno facendo un bel finale di stagione". Per contro il Milan ha Maignan e si sono ripresi anche Calabria a destra e soprattutto Kjaer.

Arriva offensivamente meglio all'appuntamento, secondo il quotidiano, l'Inter. Senza Leao nella prima gara, "Pioli perderà molto, in imprevedibilità e capacità di creare superiorità numerica - si legge - Contro la Lazio, però, la squadra ha dimostrato di avere ritrovare alcune trame che l’avevano portata a volare nella fase finale della scorsa stagione, quando arrivò lo scudetto. Chiaramente ci sarà bisogno del miglior Giroud. A differenza del Milan la squadra di Inzaghi nell'ultimo periodo ha cambiato passo sottoporta, la fase offensiva è diventata più fluida, rapida e incisiva. Non a caso sono aumentati i gol - 18 nelle ultime sei partite -, in particolare quelli degli attaccanti".

In ultimo gli uomini chiave. Tuttosport individua Theo Hernandez da un lato, Martinez dall'altro. "In questo momento sono questi i punti di forza di Milan e Inter - si legge - Senza Leao toccherà a Theo tenere alto il livello di velocità per mettere in difficoltà la difesa interista. Simone Inzaghi, invece, potrà contare soprattutto su Lautaro, tornato al massimo della condizione dopo un mese e mezzo di appannamento. Cinque gol nelle ultime quattro giornate di campionato dopo un digiuno assoluto nei cinque turni precedenti".