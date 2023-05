Giocare una semifinale di Champions League è già una motivazione a sé piuttosto importante. Ce ne sono altre, come spiega Tuttosport, che fanno da "molla" per Milan e Inter. "Difficile trovare chi ne abbia di più: i nerazzurri hanno un debito con la storia (il Milan ha sempre passato il turno nei due euroderby finora giocati), mentre i rossoneri devono lavare l’onta del 3-0 subìto a Riad in Supercoppa, primo trofeo assegnato in stagione.

In tribuna, saranno vicini Gerry Cardinale, in qualità di padrone di casa, e Steven Zhang che - ultimamente - segue la squadra ovunque. Chissà se si stringeranno la mano a favore di telecamera: sarebbe la prima volta, quindi una notizia".