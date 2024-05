L'Inter valuta diverse operazioni per il mercato in entrata ma alla fine la priorità, come spiega Tuttosport, ad oggi resta una sola: il portiere. Va preso un giocatore che completi il reparto in cui già sono presenti Yann Sommer e Raffaele Di Gennaro, considerando che Audero non verrà riscattato dalla Sampdoria.

Secondo il quotidiano i nomi sul taccuino restano sostanzialmente due: il primo è Bento dall'Athletico Paranaense e il secondo è il genoano Josep Martinez.