Sette giocatori italiani su ventidue dovrebbero far parte stasera delle formazioni titolari di Milan-Inter. In tutto conteranno 155 presenze in azzurro e si tratta di gente che in parte ha già vinto con l'Italia, come ricorda Tuttosport. Gli interisti Acerbi, Bastoni e Barella erano infatti presenti nel gruppo che conquistò l'Europeo 2021. In più ci dovrebbero essere Darmian e Dimarco nell'Inter, Calabria e Tonali tra i rossoneri. Altri italiani presenti, i milanisti Florenzi (anche lui campione d'Europa), Pobega e Gabbia, gli interisti Gagliardini, D'Ambrosio e Bellanova.

Come ricorda il quotidiano, "giocare una semifinale di Champions aumenta il livello di esperienza internazionale di un giocatore, lo fa crescere in personalità e convinzione nei propri mezzi. Fattori che torneranno buoni anche per il nostro ct che necessita di avere elementi in grado di sopportare le pressioni che può dare la maglia azzurra".