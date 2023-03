" Nel tafazzismo nerazzurro, non poteva che essere un Maldini, Daniel, a rovinare la festa per il 115° compleanno del club" sentenzia Tuttosport nell'edizione odierna. Il figlio dello storico capitano del Milan ha capovolto una gara che fino a quel momento sembrava avere un solo padrone: l'Inter aveva stradominato un match , al netto del rigore sbagliato nel primo tempo da Lautaro, uno dei 28 tiri in porta della Beneamata che ha totalizzato pure il " 70% possesso palla e 13 calci d’angolo a uno ". Dopo la rete del figlio d'arte, a tenere a galla la squadra di Inzaghi è Salva Ferrer che immediatamente dopo l'ingresso in campo stende Dumfries in area e regala ai nerazzurri la possibilità di pareggio che Lukaku dal dischetto non sbaglia. Ma la serata è magica solo per lo Spezia e "doveva proprio esserci il lieto fine" per i padroni di casa e sempre Daniel Maldini sradica il pallone dai piedi degli ospiti e innesca l'azione che si conclude con il "terzo rigore fischiato da Marinelli (stavolta è stato Dumfries il colpevole per il modo maldestro in cui è intervenuto su Kovalenko)" che Nzola trasforma in 2-1.

"Un film già visto a latitudini nerazzurre, considerato che nel 2023 la squadra allenata da Simone Inzaghi ha distribuito in modo equanime, gioia a quasi tutte le medio-piccole incontrate. Ieri, a onor del vero, la squadra ha stradominato per un tempo e nella ripresa ha comunque tirato tantissime volte in porta. Il problema è aver subìto altre due reti lontano da San Siro, dove la difesa nerazzurra è un colabrodo, non esattamente il miglior biglietto da visita per presentarsi all’Estádio do Dragão con l’obiettivo di difendere il golletto segnato da Lukaku all’andata".

Al Picco l’Inter ha avuto soprattutto il demerito di non aver chiuso in vantaggio di un paio di gol il primo tempo quando lo 'specchio' messo in campo da Semplici "aveva partorito solo problemi allo Spezia", errore al quale l'allenatore toscano ha rimediato nell'intervallo col cambio modulo che ha permesso alla sua squadra un'inversione di marcia senza dubbio vincente. "Pure Inzaghi stavolta ha cambiato spartito, una volta sotto, passando al 3-4-1-2 e quindi al 4-3-1-2 con Valentin Carboni mezzala destra. Però gli dei erano tutti bianconeri al Picco".