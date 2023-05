Non c'è ancora una decisione su come comportarsi riguardo al main sponsor sulla maglia per le prossime partite dell'Inter, dopo la scelta di togliere Digitalbits per insolvenza. Ci sono tre opzioni al vaglio: una è Inter Campus, la seconda è una sigla o un logo che rimandi alle attività sociali e benefiche del club, la terza è uno sviluppo della campagna "I M Inter".