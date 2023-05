"Ritocca a lui". Ritocca a Romelu Lukaku. questo pomeriggio contro la Roma, Big Rom dovrebbe tornare titolare, "come da ormai conclamata alternanza votata da Simone Inzaghi - spiega Tuttosport -. Un'alternanza, però, il belga vorrebbe spezzare per due motivi: per tornare il titolarissimo come ai tempi di Conte, e perché mercoledì si giocherà una partita in cui il numero 90 "vorrebbe tanto essere protagonista, anche se ad oggi, proprio in virtù delle scelte del tecnico, la coppia candidata a iniziare l’euroderby sembra quella delle ultime quattro notti europee", ovvero Lautaro-Dzeko.

Lukaku però vuole trovare comunque il suo spazio, specie perché fin qui "nelle notti europee, la sua firma l’ha messa" e gli ultimi segnali inviati a Inzaghi lasciano pensare al vecchio Big Rom. Oggi a Roma tornerà titolare dopo i 90 minuti in panchina a Verona, dove Inzaghi ha puntato su Dzeko venendo premiato. "Da qualche gara Lukaku è tornato al top e oggi all’Olimpico inseguirà la rete numero 10 in stagione: ha segnato infatti 5 gol in campionato, 3 in Champions e 1 in Coppa Italia. Siamo lontani dai 34 e 30 delle due prima annate in nerazzurro, ma con un gol comunque “Big Rom” arriverebbe a quota 74 con l’Inter (in 124 partite), raggiungendo uno dei suoi miti da bambino, Adriano (che a Milano segnò 74 reti in 177 partite). Fare bene con la Roma e aiutare l'Inter a raggiungere così uno dei primi quattro posti, sarebbe pure un assist per se stesso". Senza la qualificazione alla prossima Champions, pensare che l'Inter possa sostenere un altro prestito oneroso da quasi 8 milioni sarebbe impossibile, "ecco perché oggi con la Roma per Lukaku sarà un altro bivio: per aiutare l'Inter e darsi così una possibile nuova chance in nerazzurro".