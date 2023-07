Romelu Lukaku ha fretta di conoscere il suo futuro. Ha fatto la sua scelta da tempo, come scrive Tuttosport, indicando nell'Inter la destinazione che vuole prendere. "Però si attendeva una soluzione più rapida della vicenda per avere la certezza di iniziare il ritiro con l’Inter senza più avere pensieri sul proprio futuro a breve e lungo termine e poter lavorare fin dalla preparazione per una stagione che vuole vivere da protagonista con l'Inter e il Belgio", riporta il quotidiano.

Si sarebbe aspettato, si legge ancora, una mossa più decisa da parte dei nerazzurri. "Bisogna sbrigarsi - si spiega nell'articolo - perché Lukaku, come detto, inizia a sbuffare. Finora non ha voluto ascoltare altre proposte, ma se la situazione non verrà definita entro il weekend, non ci sarebbe da sorprendersi se il belga cominciasse a sondare altre piste, a offrirsi a grandi club alla ricerca di un 9 di prim’ordine come lui".