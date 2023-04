"Fatta la tara fra i tifosi della Juve che gridano allo scandalo paventando l’ennesimo favoritismo pro Inter (“prescritti”, “cartonati”, “quelli dei passaporti tarocchi”, “spioni telefonici”, “selezionatori di intercettazioni” e via rivangando) e quella fetta di bianconeri che tutto sommato – per come sta giocando Lukaku – sono contenti (“la sua squalifica in realtà è un favore a Inzaghi”, la battuta molto in voga fino a ieri), la verità è che la grazia concessa da Gravina all’attaccante belga è un atto di civiltà, più che di giustizia". Così Tuttosport in prima pagina il giorno dopo la decisione della Federcalcio di cancellare la penalizzazione del belga in Coppa Italia.

E anche stavolta il quotidiano torinese non brilla per genialità. "Primo, perché la giustizia (almeno quella sportiva) all’italiana in questo momento è meglio non usarla come paradigma, secondo perché Lukaku non è che sia proprio un angioletto, e comunque certe esultanze, in certi momenti e in certi contesti, potrebbe anche modularle un attimo, non essendo un ragazzino, e i tifosi avversari è chiamato a zittirli con i gol, non dicendo loro di stare muti portando il dito alla bocca", viene incredibilmente sottolineato. Ai limiti dell'imbarazzo. O forse oltre.

"Anche sbagliando sempre ogni tanto, per errore, se ne fa una giusta. E magari si riesce perfino a far credere che un segnale anti razzismo valga più di una condotta non regolamentare. Poi non ci crede nessuno, ma a volte anche fare finta è meglio che non fare niente". Questo il pensiero di Tuttosport.