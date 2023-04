E' il giorno dell'esame sul ricorso dell'Inter per la squalifica di Romelu Lukaku in Coppa Italia, in vista della semifinale di ritorno contro la Juventus di settimana prossima. "I nerazzurri, che puntano sul tasto razzismo, dopo la revoca della squalifica della curva bianconera, sono fiduciosi sull’accoglimento della propria istanza", si legge su Tuttosport.