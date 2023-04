"I gol li ha lasciati in Belgio. Romelu Lukaku, tornato devastante con la sua Nazionale - 4 gol in due gare -, ha fallito l’ennesima prova per dimostrare all’Inter di poter essere il leader a cui appoggiarsi in questo convulso e complicato finale di stagione. Niente da fare. Niente gol e un’Inter finita nuovamente ko - decima sconfitta in campionato - che ora rischia di essersi messa in una posizione assai complicata nella corsa Champions". Questo il commento sferzante di Tuttosport all'indomani di Inter-Fiorentina 0-1, gara segnata dai tanti gol falliti dai padroni di casa.