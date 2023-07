Dopo le vicissitudini degli ultimi giorni, tra la Juventus e Romelu Lukaku si è aperta una vera e propria autostrada per la Juventus che con "Romelu potrebbe effettuare lo stesso esborso per l’ingaggio di Vlahovic rendendo più ricco però il portafoglio dell’ex interista per via della tassazione agevolata del decreto crescita". Ma tutto è subordinato alla cessione dell'ex Fiorentina, sul mercato "un po’ perché non si sposa al meglio tecnicamente con le esigenze tattiche del gioco di Allegri e un po’ di più... perché la Juventus deve far quadrare i conti", dunque il progetto è vendere Vlahovic per 80 milioni e spenderne una parte per chi dovrà sostituirlo senza abbassare il livello sul campo: "Ecco perché la Juventus si è mossa con il sondaggio esplorativo sul belga e in teoria l’incastro potrebbe essere diretto con i Blues - spiega Tuttosport: Vlahovic a Londra in cambio di Lukaku e 50 milioni".

Il serbo, corteggiato dal Psg, non sarebbe così convinto di andare in un club che non gioca la Champions. Giuntoli aspetta che i francesi si liberino di Mbappé sperando nell’effetto domino. Ma a mettere un bastone tra le ruote del sopraccitato sperato connubio, sulla carta facile da raggiungere, è il tempo: il rischio è quello di andare troppo oltre con i tempi al punto da rischiare che il belga nel frattempo, per la paura di restare con un pugno di mosche, potrebbe accasarsi in Arabia.

"Ecco dunque i sondaggi effettuati col Lille per Jonathan David, con il Salisburgo per Okafor ma rispunta un nome che vedrebbe accendere migliaia di sorrisi tra i tifosi: Alvaro Morata", giocatore dalle caratteristiche analoghe anche se non sovrapponibili a quelle di Lukaku e finito pure nel mirino della stessa Inter.