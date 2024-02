Sarà di nuovo una sfida tra Lukaku e la sua vecchia squadra. Domani a Roma, all'Olimpico, nello stadio che stavolta per il belga è quello di casa. Come spiega Tuttosport, però, Lukaku deve tornare quello del girone d'andata (al Meazza si presentò dopo aver segnato già otto reti). Dopo la sfida ai nerazzurri ha segnato solo altre quattro volte in campionato.

C'è poi l'annoso discorso delle difficoltà nei big match. L'attaccante giallorosso ha segnato col Napoli al 96' con la partita già in ghiaccio, ma è mancato sia nei confronti con le due milanesi che in quello con la Juventus. Ha un'altra opportunità per rifarsi.