"Tre+tre: è l'eccellente apporto di Romelu Lukaku alla causa attuale dell'Inter in campionato nelle ultime quattro giornate. Tre gli assist, uno con l'Empoli e due con la Lazio. Tre i gol, due con l'Empoli e uno ieri con la Roma, dopo il vantaggio firmato da Federico Dimarco, come all'andata". Anche Tuttosport evidenzia la rinascita del belga e di tutta l'Inter, ieri vittoriosa 2-0 a Roma con la Roma.

Ora alle porte c'è l'euroderby, con Lukaku che spera in una maglia. "Anche il gol di ieri rappresenta un'autocandidatura in chiave derby di Champions contro il Milan. Ma, visto come Dzeko si è accomodato in panchina all'Olimpico, senza entrare contro la sua ex squadra, si può immaginare quali siano le idee in proposito di Simone Inzaghi, al netto di una prestazione ancora sottotono di Correa. E quindi Dzeko e Lautaro là davanti, con Lukaku pronto a dare una sostanziosa mano in corsa. Una mano fatta di sostanza fisica, di gioco di sponda, di “presenza” che incute timore, di pragmatismo".